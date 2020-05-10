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ميرنا وليد - بيروت - قامت العديد من النجمات بالتأمين بمبالغ خيالية على اعضاء من اجسادهن، وشكلت تلك المبالغ صدمة كبيرة للجمهور، وفي هذا التقرير نستعرض أبرز عمليات التأمين للنجمات:
ريهانا أمنت على ساقيها بمليون دولار وهايدي كلوم أيضاً لكن بمليون ومئتي الف دولار، وكذلك تينا تيرنر بمبلع 2.3 مليون دولار، في وقت قامت مايلي سايرس بالتأمين على لسانها بمليون دولار، أما المبلغ الأعلى فكان من نصيب ماريا كاري التي أمنت على ساقيها ماريا كاري بـ 1 بليون دولار.
مغنّي الروك Bruce Springsteen أمّن على حبال صوته بـ 5.7 مليون دولار، أما دانيال كريغ فقد أمن على جسمه بالكامل بـ 5.9 مليون دولار
أما كيم كارداشيان فقد أمنت على مؤخرتها بـ 21 مليون دولار، بينما أمنت جينيفر لوبيز على العضو نفسه (المؤخرة) بـ300 مليون دولار، وكذلك جوليا روبرتس فقد أمنت على ابتسامتها بـ 30 مليون دولار.
أما لاعب كرة القدم المعتزل دايفيد بيكهام فقد أمن على ساقيه بمبلغ 70 مليون دولار، كما فعل تماماً اللاعب كريستيانو رونالدو الذي أمن على ساقيه بـ 144 مليون دولار.
كانت هذه تفاصيل خبر فنانون أمّنوا على اعضائهم بمبالغ خيالية: قيمة تأمين مؤخرة جينيفر لوبيز تصل الى 300 مليون دولار! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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