باسكال مشعلاني تشيد بمسلسل "الإختيار" فماذا قالت؟ بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - حلت الفنانة اللبنانية ​باسكال مشعلاني​ ضيفة على الإعلامي أحمد موسى خلال برنامجه "على مسؤليتي" عبر تقنية السكايب وقالت انها تابعت 4 حلقات من مسلسل "الاختيار" خلال شهر رمضان المبارك، وأشادت به: "كتير حلو لأنه بيحكي قصة حقيقية".

من ناحية أخرى، أعلنت باسكال عن انتهائها من تصوير أغنيتها الجديدة التي ستطرحها قريباً "فرصة نرجع" وقدمتها محترمةً كل التدابير المطلوبة في ظل فرض الحظر المنزلي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وأكدت أن ظروف تصوير الأغنية كانت خاضعة للإجراءات الوقائية من الفيروس.

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