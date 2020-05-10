شكران مرتجى بصورة مع رشدي أباظة.. ما القصة؟

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة السورية ​شكران مرتجى​ صورة لها مع الممثل الراحل ​رشدي أباظة​ وطبعاً الصورة مركبة عبر تقنية الفوتوشوب وليست حقيقية.

وعلقت شكران عليها كاتبة :أنا والغالي رشدي أباظة الحقيقة من بعده ماعملت أدوار الها علاقه بالحب لأنه بتعرفوا هو ما بيتكرر وقلي يا شكران أوعديني ما تمثليش مع حد بعدي كده قام وعدته أنا وكل المخرجين والمنتجين هههههههههههههههههه

وكانت شكران تحلم بالتمثيل الى جانب أباظة فشكرت الشخص الذي ركب لها الصورة وقالت انه حقق لها حلمها بطريقة غير مباشرة : الله يرحمه حلو إنه حدا يحققلك حلم لو بصورة شكراً حور الغاليه

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