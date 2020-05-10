بوراك دينيز يصدم شاباً بسيارته والحادث موثّق بالفيديو..شاهده

ميرنا وليد - بيروت - صدم الممثل التركي الشهير ​بوراك دينيز​، بطل مسلسل "​الحب لا يفهم الكلام​" ومسلسل "​حكايتنا​"، شاباً بسيارته التي كان يقودها تحت تأثير الكحول.

ونشرت قناة "forx5" مقطع فيديو يظهر لحظة الاصطدام وظهر الشاب الذي كان يقود الدراجة وهو مصاب بعد الحادث الا ان بوراك لم يهرب، بل نزل من السيارة وأعطاه رقم هاتفه. وطُلب من الممثل التركي الذهاب الى مركز الشرطة للادلاء بشهادته وكل المعطيات المطلوبة وأكدت مصادر مقربة منه انه بخير اما الشاب الاخر فيعاني من ألم في الكتف وبعض الرضوض الطفيفة.

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