خبيرة التجميل الكويتية "ألماس" تنسخ شكل هند القحطاني بإتقان!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - اعتادت خبيرة التجميل الكويتية "ألماس"، تقليد المشاهير من الجنسين باستخدامها المكياج بشكل احترافي؛ ما جعلها حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ومحط اهتمام الصفحات المهتمة بالمشاهير.

وأثارت "ألماس"، حيرة رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها لمقطع فيديو قلّدت فيه الناشطة السعودية المُثيرة للجدل هند القحطاني، حتى بدت شكلها تماما، مستخدمة تطبيق "تيك توك" في تقليد صوتها.

وانهالت التعليقات على ألماس مشيدين بإتقانها التقليد واقترابها من ملامح هند القحطاني، وقالت إحدى المعلقات: "نفس عيونها قسم بالله إنك مبدعة"، وأخرى: "رائعة جبتيها صح"، ومعلقة ثالثة:"أبدعتي مثل كل مرة"، وأخرى: "أنتي فنانة ماشاء الله".

وتمتلك "ألماس"، موهبة في التجميل والمكياج فهو عشقها الأول، حيث عملت على نسخ أشكال العديد من الشخصيات في السابق، ومنهم مارالين مونرو، شمس الكويتية، رؤى الصبان، باسكال مشعلاني ونسرين طافش ونانسي عجرم وغيرهن من النجمات والنجوم، حتى إنها أبدعت في نسخ مظهر وتقليد محمد رمضان ذات مرة.

وبسبب احترافها في التقليد باستخدام المكياج، جعل بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي يصفون "ألماس" بالمبهرة والمبدعة في تقليد الوجوه لدرجة يصعب التمييز بين الصورة الحقيقية وبين وجهها الذي رسمته.

واعتادت "ألماس" أن تفاجئ متابعيها بشخصية جديدة تقدمها بطريقة مبتكرة، تبين مدى حبها لفن المكياج وإتقانها له بدرجة كبيرة ،فهي تؤكد على موهبتها هذه وتقدمها للجمهور من خلال تقليدها للمشاهير.

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بينما اشتهرت الناشطة السعودية هند القحطاني، بإثارة الجدل، واتهامات تطولها بأنها تلجأ إلى التعري والإغراء والإثارة من أجل الشهرة، استنادا إلى بعض الفيديوهات المنتشرة لها على منصات التواصل الاجتماعي، وهي تقدم إعلانات بملابس جريئة.

وخرجت القحطاني في فيديو وثقته على حسابها في "سناب شات"، وتناقلته الصفحات المهتمة بالمشاهير، قائلة: "أنا لبسي مو سبب شهرتي .. أنا ألبس مثلي مثل أي امرأة .. ما تجاوزت الحد ولبسي عادي".

وتابعت: "أنا شهرتي لأني الناس يحبوني في السعودية كوني أم عزباء –مازر سنجل- عندي 4 أطفال ومستقلة وقائمة بشؤوني وشؤون أطفالي في الغربة.. والعالم حابيني وحابين يومياتي وحابين يشوفوني .. أبناء بلدي السعوديين حابيني وحابين يشوفوني أنا وأطفالي .. هذا سبب شهرتي".