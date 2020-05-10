محمد رمضان يعيد تكرار مشهد "ابن حلال" في "البرنس"

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لا يزال الفنان المصري محمد رمضان، يواجه اتهامات التكرار وإعادة نسخ مشاهد من أعمال قديمة له، في مسلسله الجديد "البرنس" الذي ينافس في الماراثون الرمضاني الجاري.

فبعد عرض الحلقة الـ 16 من مسلسل "البرنس"، بدأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداول مشاهد لمحمد رمضان بعد دخوله السجن، ومقارنتها بمشاهد له في مسلسل "ابن حلال" الذي شهد أول بطولة مطلقة له، منذ 6 سنوات.

وظهر محمد رمضان في المشهد المتداول من "البرنس"، أثناء وقوفه في صف من المساجين عاريًا، ويقوم أحد أمناء الشرطة برش مادة بيضاء على جسده، لتطهيره قبل دخول الحبس، وهو نفس المشهد الذي سبق وأن جسده الفنان الشاب في "ابن حلال".

الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل سلط متابعون الضوء على فكرة دخول رمضان السجن، وتعرضه لمضايقات من بعض الأشخاص، وهو الأمر نفسه الذي حدث معه في مسلسل "ابن حلال"، وبدأت التكهنات بأن رمضان الذي يلعب شخصية "رضوان البرنس"، سيتغلب على تلك المضايقات ويصبح رقم واحد والمسؤول عن كل كبيرة وصغيرة في الحبس، كما حدث في "ابن حلال" أيضًا.

وغلبت السخرية على تعليقات المتابعين من فكرة تكرار نفس المشاهد التي اعتاد محمد رمضان عليها، حتى أصبح مسلسل "البرنس" ضمن الأكثر تداولًا على "تويتر".

وبدأت أحداث الحلقة الـ 16 من مسلسل "البرنس" بإصدار القاضي حكمًا بحبس رضوان "محمد رمضان" 7 سنوات، وعلى الجانب الآخر، تحاول شيماء "دنيا عبد العزيز" معرفة عنوان فدوى "روجينا" زوجة فتحي "أحمد زاهر".

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وأكد فتحي لأشقائه أنه بعد الانتهاء من تلفيق قضية السرقة بالإكراه لرضوان، سوف يبدأون تنفيذ خطة الحصول على ميراثهم من والدهم، بعدما كتب الأخير كل ما يملك باسم رضوان.

وتعرض "رضوان" لمضايقات من قبل مجموعة من المساجين، كما تدخل لحماية "أحمد" شقيق علا "نور اللبنانية"، من بعض المساجين الذين كانوا يرغمونه على بيع المخدرات.

يذكر أن أحداث المسلسل تدور في إطار الدراما الاجتماعية حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذي يعمل سمكريا في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه؛ ما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.