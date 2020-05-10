هيا الشعيبي تنهار باكية بعد وصف فهد الحيان لها بـ"الهبلة".. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بكت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي على الهواء، أثناء استضافة مواطنها الفنان حسن البلام لها، في برنامجه "سوالف رمضانية"، بسبب الانتقادات الحادة التي تعرضت لها مؤخرًا من الفنان السعودي فهد الحيان ووصفه لها بـ"الهبلة".

وقالت هيا باكية: "أناشد وزير الإعلام إن الشباب اللي مثل هدول لازم تقعدون معاهم وتقولوا لهم عيب تطقون الفنانين".

وأضافت: "أنا عمري 41 سنة ومن صغري وأنا في هالمجال.. وإنت كفنان أو ناقد تقول ليه جايبين هالفنانة أنا عتبي على الحكومة.. ليش كده عيب أنا في بلدك وضيفة عندك".

وشن الفنان السعودي فهد الحيان حملة هجوم شرسة على سلسلة للأعمال الرمضانية وللفنانين على حد سواء، وظهر على إحدى الإذاعات السعودية عبر "إنستغرام"، مهاجمًا عددًا من الفنانين والمسلسلات، وكان هذه المرة معاتبًا للفنانة الكويتية "هيا الشعيبي" التي وصفها من خلال حديثه بـ"الهبلة".

وكان الحيان يعلّق على الانتقادات الكبيرة التي وُجّهت لهيا الشعيبي والامتعاض الكبير في أدائها في المسلسل السعودي الكوميدي "مليار ريال"، والذي وصفه الكثير من النقاد بأنه "تهريج" ولا يليق أن يعرض على قناة سعودية حكومية.

وقال الحيان من خلال حديثه إن هيا الشعيبي تحتاج لأن تكون تحت مراقبة المخرج الذي عليه أن يكون موجهًا لها في تصرفاتها وحتى في خروجها عن النص وضبط تحركاتها، لأنّ هيا بطبيعتها "هبلة"، وتدارك الحيان حديثه بأنه تربطه علاقة وثيقة بـ"أم فهد"، وهناك احترام كبير متبادل بينهما

وكانت تعرضت هيا الشعيبي ولا زالت تتعرض للانتقادات الكبيرة على أدائها في مسلسل "مليار دولار"، واتهامها بالسخرية من الشعب السعودي، وكان ردها أن هناك الكثير من منتقديها المدسوسين عليها بهدف الإساءة إليها وهدم نجاحها.

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وأطلت النجمة الكويتية هيا هذه السنة من خلال عمل وشاشة سعودية بمسلسل "مليار ريال” عدا أن هذه التجربة الجديدة للشعيبي لم تكن بمحل رضى من قبل المشاهد السعودي.

فما إن بدأ عرض أولى الحلقات من المسلسل حتى بدأت تتنامى موجة الانتقادات التي طال أغلبها بطلة العمل شخصيا، فالمشكلة ظهرت ابتداءً بمعاناة الفنانة تقليد اللهجة السعودية، وهو ما ذهب بها أحياناً إلى تغير “الوشّو” القصيمية إلى “الشو” الشامية، لتنهال عليها السخرية من كل حدب وصوب.

المشكلة لم تنته عند اللهجة. بل طالت ما هو أخص وأمعن بالنسبة للفنانة، حيث علق الجمهور على آدائها، ووصفوه تارة بالتهريج وتارة بالاستعباط والهبل، وخاصة أن الفنانة أطلت بالعديد من المشاهد التي أثبتت هذه الصفات عليها إلى حد كبير.

الناقد الدرامي عبد المجيد الكناني كان من أكثر الناقمين على آدائها؛ إذ طالب المسؤولين بمحاسبة كل من قاموا بإشراك الفنانة الكويتية بهذا العمل، كما وصف أداءها بالشيء الذي يدعو للخجل.

كما هاجم المحامي عبد الرحمن اللاحم، المسلسل " وقال ساخرا: " هل تعلم أن هذا الغثاء يمول من المال العام؟ هل تعلم أن الشاشة السعودية تعرض غثاء هيا الشعيبي ونيرمين محسن، هل هذا الغثاء يليق بنا؟ إلى أي قاع سحيق نحن سائرون؟ "

الشعيبي ردت على موجة الانتقاد تلك عبر إطلالة تلفزيونية قالت فيها: من ينتقدني أطفال تم تحريضهم .. أنا كويتية أنا بنت الشعيبي وبنت السعودية أنا كوميدية.

وأعلنت هيا الشعيبي بشكل صريح عن نيتها مقاضاة من يسيئون إليها، حيث قالت: "أنا راح أرتقي وعندي محامين يأخذون إجراءاته.. فالكلام اللي طالع عني إذا ما أنا كنت مهمة جدا ما كان أشتغل علي تويتر ويكفي أن الحلقة صارت ترند.. أتمنى من حكومتنا أنهم يسكرون تويتر.. ونشوف الناس في شنو راح يتكلمون وبمنو راح يصيرون الجدل.. خلينا نشوف شو بصير لو اتسكر تويتر".