رسالة من أحمد الفيشاوي لوالدته وزوجته

متابعة بتجـــــــــرد: رغم عدم مشاركته في أي أعمال درامية في شهر رمضان إلا أن الفنان أحمد الفيشاوي، دائماً ما يتواجد من خلال حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومؤخراً شارك الفيشاوي، جمهوره ومتابعيه عبر حسابه على “إنستغرام”، صوراً جديدة له برفقة زوجته ندى الكامل، ظهر فيها من داخل سيارته بصحبة زوجته بإطلالة كاجول نالت إعجاب متابعيه.

وعلق الفيشاوي، على الصور قائلا: “يوم الجمعة يوم أمي المميز، شكرًا ربي، شكرًا نادية على دعمك الدائم”.

يذكر أن آخر أعمال أحمد الفيشاوي كان فيلم “يوم وليلة” مع النجم خالد النبوي، والذي عرض في موسم نصف العام الدراسي السابق قبل أن يتم غلق دور العرض السينمائي بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا في العديد من الدول.

وينتظر الفيشاوي انتهاء أزمة كورونا ليتم عرض فيلمه الجديد “أشباح أوروبا” الذي يشارك في بطولته بجوار الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، وانتهى من تصويره فعلياً قبل اندلاع الأزمة.