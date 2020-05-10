أحمد العوضي يلجأ إلى طبيب نفسي

متابعة بتجـــــــــرد: أثار دور هشام عشماوي، الذي يؤديه الفنان أحمد العوضي في مسلسل “الاختيار” الذي يعرض ضمن الموسم الرمضاني 2020، الكثير من الجدل بين الجمهور، حيث تباينت ردود الفعل ما بين الهجوم على الشخصية، والإعجاب بأداء العوضي.

وفي مداخلة هاتفية ببرنامج “كل يوم”، والذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبى على قناة “Extra News” أعرب الفنان أحمد العوضي عن سعادته بردود أفعال الجمهور حول شخصية “هشام عشماوي”، وقال إن الدور عُرض عليه من المنتج حسام شوقي، والمخرج بيتر ميمي، وطلبوا منه أن يشاركهما في مسلسل “الاختيار” من خلال شخصية “هشام عشماوي”، مشيراً إلى أنها كانت بالنسبة لهم شخصية مغمورة تمامًا، وليس لديهم علم بأي صفات عنها.

وعن ظهوره بوجه عابس دائماً أكد أن ذلك يرجع لأنه في الأصل ملامحه تتميز بطابع حاد، لافتاً إلى أنه لم يتوقع رد فعل الجماهير بهذا الشكل.

وتابع: “لا يهمني شخصية “هشام عشماوي” الاجتماعية بقدر ما كان يهمني فكرة الابتعاد عن الجيش، وانضمامه للجماعات الإرهابية، وأن المشاهد جميعها إما ناقم على عيشته، أو أنه ينضم لأنصار بيت المقدس، ويقرر القتل، والتفجيرات”.

وأشار إلى أنه جلس مع مجموعة من زملاء “هشام عشماوي”، ليدرس أبعاد الشخصية، وكانت النتيجة أن الجميع اتفقوا على أنه شخص غير متزن.

وأضاف أن النجاح الحقيقي يظهر من خلال تصديق الجمهور للشخصية المقدمة، وتفاعلهم معها على أنها شخصية حقيقية، وفصلها عن الشخصية الواقعية.

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وأكد العوضي أنه كان يحاول أن يحاكي طريقة “هشام عشماوي”، التي ظهرت من خلال خطاباته في عدد من الفيديوهات، مشيراً إلى أن أصدقاء “هشام” ساعدوه كثيرًا للكشف عن الملامح، والصفات الشخصية، فهشام عشماوي غير مرح، ويعاني من مشكلات نفسية.

واستطرد قائلا: “علاقته بوالده وبعائلته كانت سيئة.. ولو دخلتوا بيت هشام عشماوي نجد أنه بيت كئيب نتيجة للضغط والظروف التي يمر بها”.

وبسؤاله عن الاستعانة بأحد الأطباء النفسيين لدراسة تفاصيل وأبعاد الشخصية، أكد العوضي أنه بالفعل جلس مع أحد الأطباء، فهو دائم التركيز على أدق التفاصيل لتكوين صورة عن شخصية “هشام عشماوي”.

وأشار إلى حُبه الشديد للفنان أمير كرارة، وحرصه على العمل معه، وأن له تأثيراً كبيراً عليه، وعن تفاعل الجمهور مع شخصية “هشام عشماوي” وكرهه لأحمد العوضي، رد قائلاً: “أنا هصالحهم بعد رمضان”.