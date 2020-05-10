وفاة أسطورة “الروك آند رول” الأميركي ليتل ريتشارد

متابعة بتجــــــــرد: أكدت وسائل الإعلام العالمية خبر وفاة أسطورة موسيقى “الروك آند رول” الأميركي ليتل ريتشارد، عن عمر 87 عاماً.
وبحسب موقع BBC عائلة ريتشارد واسمه الحقيقي ريتشارد واين بينيمان هي من نعت الفنان الراحل، في حين لا يزال سبب الوفاة مجهولاً حتى اللحظة.
ومن أبرز أعمال ليتل ريتشارد، أغنية “توتي فروتي” و”لونغ تال سالي” وغيرها.
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