ياسمين صبري تثير السخرية في "فرصة تانية"! (شاهدي)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثارت الحلقة السادسة عشر من مسلسل "فرصة ثانية"، الذي تقوم ببطولته الفنانة المصرية ياسمين صبري، موجة من السخرية بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما صدمت "ملك" - الشخصية التي تلعبها النجمة الشابة - الجمهور بعدم فقدانها الذاكرة، واعترافها بذلك أمام الجميع في حفل خطوبتها على كريم.

وكانت ملك "ياسمين صبري" قد ادّعت فقدانها الذاكرة أمام عائلتها وأصدقائها طوال الحلقات السابقة، بعد تعرضها لحادث سيارة، بسبب رؤيتها لخطيبها السابق زياد "أحمد مجدي" يُزف على ريهام "أيتن عامر".

وادعت صبري فقدان الذاكرة هربًا من محاولة أهلها عرض الزواج عليها، وأيضًا لكي تنتقم من "زياد" وتضعه في نفس الموقف الذي وضعها فيه، وهو رؤيتها مع رجل غيره "كريم"، وهو ما سبب صدمة للجميع.

وانهالت التعليقات الساخرة من قبل المتابعين، منتقدين ترتيب أحداث المسلسل بهذا الشكل، وعلق أحدهم قائلًا: "يا ريتني أنا اللي كنت فقدت الذاكرة عشان ما افتكرش إني ضيعت 16 يومًا من عمري بتفرج عالقصة الهبلة دي".

وكتب آخر: "إنتوا متخيلين إن ياسمين صبري عملت 16 حلقة ناسية عشان تنتقم من زياد عشان شافته قاعد مع واحدة تانية في كافيه".

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وسخر آخر قائلا: "أنا مش صعبان عليا غير المعازيم اللي كل شوية يشتروا بدل وفساتين ويروحوا خطوبة ملك"، و"في غلط يستاهل فرصة تانية وفي غلط يستاهل ما أشوفه مرة ثانية "، و"والله يعني مخي كان وين وأنا بتابع العوارة دي".

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي توقعوا تفاصيل نهاية مسلسل "فرصة تانية" والتي كانت صادمة للبعض، وجاءت من استنتاجهم للقطات التي شهدها "البرومو" حيث يظهر في المشاهد البطل "زياد" في المقابر وهو يقوم بري الزرع إلى جانب أحد القبور، ويبدو عليه الحزن ما جعل البعض يعتقد أن نهاية العمل ستكون بوفاة ملك "ياسمين صبري" والتي اكتشفت كذبته مما سبب له حالة من الحزن والحداد عليها بعد أن يفقدها للمرة الثانية.

وكان الفنان أحمد مجدي، قد شارك جمهوره صورًا من المشهد في مسلسل "فرصة تانية"، عبر "تويتر" وكتب معلقًا: "زياد اتغيّر وكان فعلاً ناوي يبدأ صفحة جديدة مع ملك من غير خيانة، بس ريهام بوّظت كل اللي هو كان مخطط له، تفتكروا إيه هيحصل في حلقة بكرة؟".

مسلسل "فرصة تانية" بطولة ياسمين صبري، دياب، آيتن عامر، هبة مجدي، أحمد مجدي، إدوارد، ونهال عنبر وغيرهم، وهو من تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل.