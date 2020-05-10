شكرا لقرائتكم خبر عن تجديد مسلسل Upload لـ موسم ثانى بعد نجاح الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شبكة Amazon عن تجديد مسلسل الكوميديا والخيال العلمى Upload، لـ موسم ثانى، وذلك بعد أسبوع واحد من طرح العمل الجديد، حيث وصل إلى الشبكة فى 1 مايو الجارى، وحصل على تقييمات جيدة على موقع imdb، ووفقا للتقرير الى نشر على موقع "deadline"، سيتم طرح الموسم الثانى من العمل في أكثر من 200 دولة ومنطقة حول العالم.

وصرحت جنيفر سالك، رئيسة استوديو أمازون "في مسلسل Upload، قدم جريج دانييلز كوميديا درامية ذكية، التى أسعدت عملاءنا الذين قضوا الكثير من الوقت في منازلهم الأسبوع الماضي، وبالتالى بالتأكيد يريد المعجبون مشاهدة الموسم الثانى مع ناثان ونورا، لذلك نحن نعلن عن وجود موسم ثانى ونحن متحمسون لأن مشروع جريج العاطفي وجد مثل هذا الجمهور المتفاني ".

مسلسل Upload، من بطولة أندي ألو، روبي اميل، كيفين بيجلي، أوين دانيلز، أليجرا إدواردز، زينب جونسون، كريس ويليامز، أندي طومسون.

يدور مسلسل Upload، حول قدرة شخص على اختيار حياته الأخرى بعد الوفاة، التى تحدث على شكل مرتب له بشكل كبير.

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كما قررت شبكة قنوات أمازون، وقفت تصوير مسلسلها الجديد Lord Of The Rings، بسبب فيروس كورونا المستجد، الذي انتشر في معظم أنحاء العالم، وأودى بحياة الآلاف.

وبحسب تقارير أجنبية، فإن المسلسل الجديد الذي يتم انتاجه بتكلفه مليار دولار، تم وقف تصويره بسبب غلق منافذ جميع الدول التى يتم تصويره فيها، وانتهى طاقم العمل بتصوير آخر مشاهده في نيوزيلندا قبل إعلان توقف التصوير بسبب فيروس كورونا.

وأكدت التقارير الأجنبية، أن التوقف الذي منحته شبكة أمازون، سيستمر لمدة أسبوعين فقط، على ان يتم العودة لاستكمال التصوير عقب انتهاء مدة الحجر الصحي التي فرضتها السلطات في البلاد، حتى يتم عرض الموسم الأول من السلسلة نهاية العام المقبل.

بالإضافة إلى أعلنت الشركة المنتجة، انضمام الممثل البريطاني ماكسيم بالدري إلى طاقم عمل المسلسل، في دور لم يكشف عنه بعد، وفقا للتقرير الذي نشر على موقع "deadline"، ولكن أكدت مصادر مقربة من الشبكة أن بالدري، سيلعب دور مهم، وقد انضم سابقًا إلى المسلسل الجديد مجموعة من الممثلين، وهم روبرت أرامايو وأوين آرثر ونزانين بونيادي وتوم بودج.

المسلسل، المقرر عرض أولى حلقاته نهاية العام القادم، يتم تطويره من قبل فريق كتابة يضم كلًا من JD Payne وPatrick McKay، على أن يتم تدريجيًا ضم بعض الكتاب الجدد بعد الانتهاء من كتابة الخطوط العريضة للسلسلة