شكرا لقرائتكم خبر عن فضل شاكر يستعد لتسجيل أغنية باللهجة المصرية بتوقيع الشاذلى والمصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب اللبنانى فضل شاكر لتسجيل أغنية جديدة "سينجل"باللهجة المصرية لم يكشف عن اسمها حى تكون مفأجاة للجمهور، وهى من كلمات الشاعر عمرو المصري، وألحان عمرو الشاذلي.

والأغنية تحمل طابع دراما، بشكل جديد ومختلف عن أغانيه السابقة، ومن المقرر أن يتم تسجلها بعد أزمة فيروس كورونا في أحد استوديوهات لبنان حتي يتم طرحها في شهر يونيو أو يوليو المقبل.

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من ناحية أخرى طرح فضل شاكر مؤخرا أغنية سينجل جديدة بعنوان "بتوحشيني" من كلمات محمد رفاعى، وألحان وليد سعد، وتوزيع الموسيقي علي أباظة، وتقول كلمات الأغنية ":لما بتوحشينى بحط إيدى على قلبى..كأنى بضمك ليا..وأسمع صوتك جوة منى.. وأنا مغمض عينى ..وأفتكر كل اللى بينا..ده اللى بينا مش شوية.

وقد طرح فضل شاكر العام الماضى أغنية تحمل اسم "ياتري" باللهجة اللبنانية، من كلمات أحمد ماضي، وألحان زياد يوسف، وتوزيع زاهر ديب، على موقع "يوتيوب"، وطرح أغنية أخرى بعنوان "حبيتك"، والأغنية من كلمات محمد رفاعى، وألحان على أباظة، وتوزيع على أباظة، وهما نفس فريق عمل أغنيته السابقة "مع السلامة" يذكر أن أغنية "مع السلامة" هى آخر أعمال فضل شاكر باللهجة المصرية، والتى تم طرحها فى ديسمبر 2018.