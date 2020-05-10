كتب هاني نصر العربي في الأحد 10 مايو 2020 07:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر "بيتا جام".. المعادلة الصعبة الذي تركها أحمد مجدي ليوسف الشريف قبل وفاته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعد تفاجئ زين بأن أرسلان أرسل له رسالة جديدة، يأتي إليه أحد المهندسين ويطلب منه التصريح الأمني الخاص به، ويسألوا المهندس هل شاهد شئ غريب ليقول زين إطلاقًا، ويعطيه المهندس تصريحه الجديد.

ثم يعود زين لقراءة رسالة أرسلان ويخبره أرسلان بها أنه لا من الممكن أن يلحق به وحياته في خطر ولكن عليه إخباره لكونه عالم حل هذه المعادلة "بيتا جام"، ويبدأ زين بالتفكير وأن بيتا جام كلمتان فقط ولكن بهم يستطيع فهم ما يجرى من حوله.

وتدور أحداث مسلسل "النهاية" حول خيال علمي، في عام 2120 ومحاولة يوسف الشريف الذي يعمل مهندسا التصدي في مواجهة تأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.

وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، محمد لطفي، أحمد وفيق، أحمد مجدي، سهر الصايغ، أحمد صبري غباشى، ناهد السباعي، حسام داغر، وأخرون، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، محمد الطحاوي.