شاهد.. عناق وقبلات بين احمد السقا وعابد فهد رغم الكورونا!

كتب امير فتحي في الأحد 10 مايو 2020 05:59 صباحاً - حلّ الفنان السوري عابد فهد ضيفًا على حلقة الامس من برنامج “اغلب السقا”، الذي تقدمه الفنانة اللبنانية رزان مغربي على قناة “إم بي سي مصر”.

واستقبل عابد فهد صديقه أحمد السقا بالأحضان والقبلات رغم فيروس كورونا، قائلاً: “هبوسك رغم كورونا”، فيما عبّر السقا عن سعادته بوقوفه أمام عابد، معتبرا أنه أستاذه في المهنة.

وانتصر النجم السوري عابد فهد، مبكراً على منافسه في المسابقة أحمد السقا، حيث نجح في إنهاء التسابق في الجولة الخامسة قبل الوصول إلى الجولة السادسة والأخيرة، وقرر التبرع بمبلغ الفوز الـ100 ألف جنيه لجمعية الأورمان الخيرية.

ويشهد برنامج “اغلب السقا” في كل حلقة تحديا ومنافسة ترفيهية ورياضية غير تقليدية، تدور بين الفنان أحمد السقا وأحد النجوم، وتقوم رزان مغربي بالتعليق والتحكيم بينهم، كما أن البرنامج يقدم جائزتين يوميا بمقدار 200 ألف جنيه، نصفها لأحد الجمعيات الخيرية، والأخرى لأحد المواطنين المصريين الذي يفوز بإجابة سؤال البرنامج.