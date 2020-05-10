الصين تسجل 14 إصابة جديدة بكورونا.. ولا وفيات المزيد

الخليج 365الأحد 2020/5/10 04:55 ص بتوقيت أبوظبي
أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، الأحد، تسجيل 14 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في أعلى عدد منذ 28 أبريل/نيسان الماضي، وبزيادة عن حالة واحدة سُجلت قبل يوم واحد، دون تسجيل وفيات.
وأوضحت اللجنة أن من بين الحالات الجديدة حالتين واردتين من الخارج في حين كانت الحالات الاثنا عشر الأخرى منقولة محليا من بينها 11 حالة في إقليم جيلين بشمال شرق الصين.
وقالت اللجنة أيضا إنه تم تسجيل 20 حالة إصابة جديدة دون أعراض وهو أعلى عدد منذ أول مايو/أيار وبزيادة عن 15 حالة سُجلت قبل يوم.
وأشارت اللجنة إلى أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في الصين وصل إلى 82901 حالة حتى التاسع من مايو/أيار بينما استمر عدد حالات الوفاة دون تغيير عند 4633 حالة.
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