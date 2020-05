شكرا لقرائتكم خبر عن هل يتم تجديد مسلسل The Last Kingdom إلى موسم خامس.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مصادر مقربة من العاملين على مسلسل The Last Kingdom، عن تجديد العمل إلى موسم خامس وجديد، خاصة بعد النجاح الذى حققه الموسم الرابع الذى طرح فى 26 أبريل الماضى، ولكن لم يعلق أى من العاملين على مسلسل الفانتازيا، أو شبكة نيتفلكس عن الأمر إلى الان، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " thebuzzpaper"، وحقق الموسم الرابع من العمل نجاحا واضحا، حيث تراوحت تقييمات الـ 10 حلقات بين 9.1 و 9.6، على موقع imdb.

يذكر أن مسلسل The Last Kingdom مبنى على سلسلة كتب The Saxon Stories للروائى بيرنارد كورنويل، وعرض لأول مرة على قناة BBC America عام 2015، ويناقش السياسة والدين والحرب ومشاعر الشجاعة والحب والولاء، ويستند على وقائع تاريخية بأحداث وشخصيات خيالية، وهو من بطولة ألكساندر دريمون، ديفيد داوسون، توبياس سانتيلمان، أيميلى كوكس، أدريان باور.

وتدور أحداثه فى القرن التاسع بعد الميلاد، حيث سقطت الممالك العديدة التى تشكل ما نعرفه بالمملكة المتحدة فى يومنا هذا على يد الفايكينج، باستثناء مملكة ويسيكس التى يحكمها الملك ألفريد العظيم الذى اشتهر بدفاعه عن مملكة الأنجلو ساكسون فى مواجهة الفايكنج ليصبح الملك الإنجليزى الوحيد الذى حصل على لقب العظيم.

كما استطاعت شبكة نيتفلكس الفوز بحقوق ملكية فيلم Dark Days at the Magna Carta، الذى ستقوم ببطولته الممثلة العالمية بليك ليفلى، التى ستشارك فى إنتاج العمل أيضا، ويقوم بكتابة نصه المؤلف مايكل بيزلى، على أن يقوم المخرج شون ليفى بالمشاركة فى إخراج وإنتاج العمل الجديد، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline".

فيلم Dark Days at the Magna Carta يدور حول امرأة يجب أن تتخذ تدابير جديدة وغير منطقية فى بعض الأحيان، فى خلال حدث كارثي من أجل إنقاذ عائلتها، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline".

بالإضافة إلى ذلك أعلنت شبكة نتفليكس عن تعاونها مع النجمة التونسية هند صبري لإنتاج عمل فني جديد من بطولتها، المسلسل العربي الجديد هو درامي كوميدي والذي تقوم من خلاله النجمة هند صبري بخوض أول تجربة لها كمنتج منفذ من خلال شركتها الإنتاجية، ومن المتوقع أن يتم تصوير المسلسل الجديد في مصر، في خريف 2020.