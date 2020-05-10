شكرا لقرائتكم خبر عن Window on a new morning .. أغنية لـ تانيا قسيس عن الأحداث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تستعد المطربة اللبنانية تانيا قسيس لطرح أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب تحمل اسم Window on a new morning أو نافذة على صباح جديد، وهو يعكس ما نعيشه اليوم على مستوى العالم أجمع.

وتم تصوير الكليب فى شوارع بيروت ويعبر عن الحالة التى نعيشها حاليا بشكل مقتضب فى فترة الحجر واعادة وضع أولويات القيم الأساسية ومنها العائلة، ويظهر العودة الخجولة والبطيئة للحياة الشبه طبيعية ما بعد هذا التوقف الغريب، كما أن هدف الكليب هو الاستفادة فى كل يوم من كل جوانبه ليكون رصيد قيّم للأيام المقبلة .

الاغنية من ألحان وانتاج طوني كرم الذي كان حريصاً على اخراج الفيديو كليب ويعد التعاون الأول بينهما وليس الأخير حيث انهما بصدد التحضير لعمل موسيقي متكامل.

Advertisements



تانيا قسيس

يذكر ان اللبنانية تانيا قسيس أحيت حفلا غنائيا كبيرا ضمن فعاليات مهرجان محكى القلعة الدولى للموسيقى والغناء فى دورته السابقة والتى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر.

تانيا قدمت خلال الحفل عددا كبيرا من أغانيها كان من ضمنها ترنيمة مريم مع أنشودة مولاى وشارك فى أدائها أسامة الخولى وأغنية "وطنى" التى نالت موريكس دور كأفضل أغنية وطنية، و"شو مخبى الليل" التى سبق وتصدّرت المراتب الأولى فى لبنان و"حب الحياة" من كلمات وألحان مروان خورى، و"شو القصة" من كلمات وألحان جونى فنيانوس، بالإضافة وأغنيات "قلبى دليلى" لليلى مراد، "يا حبيبى تعال" لأسمهان، و"حلوة يا بلدى" لداليدا.