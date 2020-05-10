شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الشناوى: "هاخد حقى بالقانون.. وقدمت 3 شكاوى ضد غادة عبد الرازق" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الناقد الفنى طارق الشناوى، إنه تقدم بـ3 شكاوى ضد الفنانة غادة عبد الرازق منها شكوى للمجلس الأعلى للإعلام، وشكوى أخرى لنقابة الصحفيين والثالثة لنقابة الممثلين، بسبب إعتدائها اللفظى وتجاوزها ضده.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية، أن حديثه عن الفنانة غادة عبدالرازق كان فى مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدى، وقال عنها إنها ممثلة موهوبة ولكن فى السنوات الأخيرة لم تكن اختياراتها مناسبة والدليل عدم نجاح مسلسلها هذا العام التى تقدمه ضمن السباق الرمضانى.

وأوضح الشناوى أنه لأول مرة فى تاريخه يلجأ إلى تلك الجهات التى ذكرها فى بداية حديثه خاصة إنها متخصصة فى توضيح العلاقة ما بين الناقد والفنان، مضيفًا أنه لا يجوز الاعتداء اللفظى وهتك عرض شخص ما، وأنه سوف يأخذ حقه بالقانون.