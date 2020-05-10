شكرا لقرائتكم خبر عن "ونحب تانى ليه" الحلقة 16.. إسلام جمال يحذر كريم فهمى من مؤامرات ابن عمه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الحلقة 16 من مسلسل ونحب تاني ليه ، للنجمة ياسمين عبد العزيز ، بعض الأحداث ، حيث ذهبت هدير " كارولين عزمي " لمنزل عبد الله الروبي " شريف منير " وطلبت منه أن تبيت عنده حتى الصباح لأنها تشاجرت مع أختها ولا تجد مكانا آخر تبيت فيه ، يرفض في البداية وبعد إلحاح منها يوافق بشرط أن تنصرف في الصباح الباكر، وفي نفس الوقت كانت أختها ميرنا " سمر مرسي " تراقبها واكتشفت ذهابها لمنزل شريف.

يسمع شريف منير صوت طرق على الباب ليتفاجأ بوجود ميرنا أمامه مما يدفعه لتبرير وجود أختها هدير ، ولكنها لم تعطه الفرصة وبدأت مشاجرة بينهم الثلاثة انتهت بطرد شريف لهما، وهنا يتصل شريف بياسمين عبد العزيز ويخبرها أنه يعيش في فوضى وقد أدرك أن المنزل بحاجة لوجود امرأة وهنا تتهكم ياسمين عليه وتتطلب منه أن ينام .

وفي سياق آخر يدخل عمر " إسلام جمال " لمكتب إيهاب السويفي " إيهاب فهمي " ليخبره بتطورات العمل ، فينفجر إيهاب في وجهه ويحدثه بطريقة سيئة مما يجعله يخرج مندفعا إلى مكتب كريم فهمي ، يرسل إيهاب رسالة لداليدا " صبا الرفاعي " يطلب منها أن تسجل الحوار الذي سيدور بين كريم فهمي وإسلام جمال ، وبالفعل تترك هاتفها على وضع التسجيل وتخرج ، ويبدأ إسلام بتحذير كريم من إيهاب ، وأنه يحمل له ضغينة ، كما يحذره من داليدا بسبب كثرة تواجدها مع ايهاب .

يقابل إيهاب فهمي داليدا في سيارته فتخبره أن هاتفها لم يسجل الحوار الذي دار بين كريم وإسلام ، وأنها لا تعرف كيف حدث ذلك ، ولكن إيهاب لم يصدقها وحذرها إذا حاولت التلاعب به سترى وجهه الثاني ، فأكدت له داليدا أن من مصلحتها أن تكون معه وليس ضده ، وبعد انتهاء حديثهما نكتشف وجود سيارة تراقبهما ويتضح أن بها أحد مساعدي كريم فهمي الذي يبلغه على الفور بتلك المقابلة .

وفي مشهد يجمع بين ياسمين عبد العزيز وشريف منير ، تخبره أن وليد " أحمد جمال سعيد " حاول مضايقتها من قبل أثناء عملهما معا، فأكد لها شريف انه لا يستطيع مضايقتها مرة ثانية خاصة بعد أن يعرف علاقتهما ببعضهما البعض ، يدخل وليد عليهما ، ومن خلال حوارهما معا يبلغ وليد غالية أنه هو من قام بترشيحها للعمل في هذا الفيلم فتحدث مشادة بسيطة بينهما وتقوم غالية بإحراجه ، وتجمعهما الصدفة في نفس اليوم عندما كانت تتناول العشاء مع كريم وهنا تقابل وليد أثناء ذهابها للحمام ، ويحاول وليد مضايقتها ولكن يتدخل كريم في الوقت المناسب .