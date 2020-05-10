شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر عزت: قدمت دور التكفيرى فى "الاختيار" ببساطة وبدون تكلف لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجسد الفنان ياسر عزت دور التكفيرى "سلمى المحاسنة" فى مسلسل الاختيار للنجم أمير كرارة، والذى يعرض ضمن السباق الرمضاني علي شاشة أون.

وقال الفنان ياسر لليوم السابع، "تم ترشيحي للدور من خلال المخرج المنفذ للمسلسل وكذلك مخرج الوحدة الثانية خيري سالم ، وقد سعدت بهذا الترشيح، لأنه دور مختلف، وبدأت البحث عن الشخصية الحقيقة للتكفيري سلمى كى أستطيع معرفة تاريخ الشخصية فهو شخص تكفيري ويعتبر الرجل الثانى في جماعة بيت المقدس ، وله تاريخ طويل مع التكفيرين.

بدأت أفكر في كيفية تقديم مثل هذه الشخصية ووجدت أنه لابد أن يكون شخصا بسيطا وليس متكلفا فالتكفيرين في النهاية بني أدمين مثلنا، لذا قصدت ألا يشمئز منه الناس عند رؤيته، وأضاف لم أتوقع ردود الأفعال نحو الشخصية ولكن يعود هذا النجاح لفضل الله علي.

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واسترسل ياسر أتابع كل التعليقات علي السوشيال ميديا، فهناك الكثير من الأفيهات التي توجد ضمن التعليقات علي شخصية سلمي وشخصية توفيق الذي يقدمه الفنان ضياء عبد الخالق ، وسعدت بتلك التعليقات التي أثبتت أن دور الشرير ليس بالضرورة أن يكرهه كل الناس ، فهناك الكثير من الفنانين العظماء الذين قدموا أدوار شريرة ولم يكرههم الجمهور مثل عادل ادهم ، و استفان روستي ، توفيق الدقن ومحمود المليجي .

وأنهى حديثه قائلا أنه سعيد للتعاون مع الفنان أمير كراره فهو يكن له كل التقدير والإحترام ، لأنه فنان عظيم يقدم أعمالا مميزة ينتظرها الجميع وإختياره لأعماله هو سر مايميزه.