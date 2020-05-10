في الحلقة السابعة عشر من الفتوة.. رياض الخولي يهدد بقتل ياسر جلال

بعد معرفة سيد اللبنان ( رياض الخولي ) بقصة الحب التي تجمع بين حسن الجبالي ( ياسر جلال ) وبين ليل ( مي عمر ) هددها بقتله أمام والدها الفتوة صابر ( أحمد خليل ). كما تعترف جميلة ( نجلاء بدر ) بحبها لحسن وأنها تعلم بحبه لليل ولكنه يصدها. Advertisements في سياق آخر يطرد صابر الفتوة زوجته حسيبة ( عايدة رياض ) من منزله بعد تطليقها ولكنها تعمل على إقناع عزمي ( أحمد صلاح حسني ) بقتل والده الفتوة والحصول على " الفتونة " خصوصًا بعد أن أوصى صابر بالفتونة لحسن الجبالى. عزمي ( أحمد صلاح حسني ) بقتل والده الفتوة والحصول على " الفتونة " خصوصًا بعد أن أوصى صابر بالفتونة لحسن الجبالى. يذكر أن مسلسل الفتوة من بطولة ياسر جلال، مي عمر، أحمد صلاح حسني وغيرهم ومن تأليف هاني سرحان وإنتاج سينرجي وإخراج حسين المنباوي.

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