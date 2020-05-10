كتب هاني نصر العربي في الأحد 10 مايو 2020 04:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر يوسف الشريف يهدد باسم مغنية بالقتل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقابل أدهم زين، ويخبره أنه علم بتسليمه كمية كبيرة من السيديهات، ثم يبلغوا أنه يقترب وكل ما يقترب تنفيذ عمله سيجلب له ابنه وزوجته.

ليقاطع زين حديثه قائلاً إنه لا يجلب سيرة زوجته وابنه على لسانه وغير مضطر أن يفكروا انه سيجلبهم كتشجيع على العمل لأنه إذا لم يفعل هذا سيقتله، ويسأل زين نفسه هل من الحكمة أن يهدد شخص بالقتل وهو من الممكن أن يكون متهم في جريمة قتل أخري ولكنه يشعر بإحساس جميل بقول هذا التهديد.

وتدور أحداث مسلسل "النهاية" حول خيال علمي، في عام 2120 ومحاولة يوسف الشريف الذي يعمل مهندسا التصدي في مواجهة تأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.

وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، محمد لطفي، أحمد وفيق، أحمد مجدي، سهر الصايغ، أحمد صبري غباشى، ناهد السباعي، حسام داغر، وأخرون، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، محمد الطحاوي.