كتب هاني نصر العربي في الأحد 10 مايو 2020 04:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر جومانا مراد: الحلقات القادمة من "خيانة عهد" تحمل مفاجأة ستصدم الجمهور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حلت الفنانة جومانا مراد، ضيفة برنامج "فنان من البيت" الذي تقدمه الإعلامية إنجي علي والذي يذاع علي يوميا علي" راديو إف إم".

وأوضحت جومانا أنها سعيدة بردود أفعال الجمهور وبنجاح المسلسل، مؤكدة أنا فخورة بهذا العمل وأبارك لجميع زملأئي المشاركين بالمسلسل والحلقات القادمة ستشهد مفاجأت ستصدم الجمهور.

وعن رد فعل زوجها تجاه المسلسل قالت جومانا، أنه سعيد بنجاح العمل ودائما يقوم بتشجيعي ويسعد جدًا عندما يرى ردود الأفعال علي السوشيال ميديا وأحيانا يتأثر عندما يري هذه المشاهد.

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وأشارت أنها لم تتخوف من ردود فعل الجمهور بعودتها بعمل شرير مثل هذا وخاصة بعد غيابها عن الوسط الفني لفترة من الزمن.

وعن شخصية شيرين قالت أنها شخصية صعبة ومركبة فشخصية شيرين ليست شريرة بشكل كلي حيث أنها الإنسان لديه الخير والشر بنسب متفاوتة ولكن الظروف التي مرت بها وطبيعة حياتها هي التي جعلتها تصل لهذه الدرجة من الشر وهناك الكثير من الدوافع التي ستبرر وصولها لهذه المرحلة