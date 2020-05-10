كتب هاني نصر العربي في الأحد 10 مايو 2020 04:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر سليمان عيد لـ"الخليج 365 الفني": كواليس "فلانتينو" كانت مبهجة.. و"نصيحتي للجمهور امشي عدل يحتار كورونا فيك" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى "الخليج 365 الفني" الممثل سليمان عيد، الذي تألق خلال موسم رمضان الحالي في عدد من الأعمال التي يشهدها سباق الدراما 2020 ليحدثنا عن تجاربه والشخصيات التي يجسدها.

كواليس "فلانتينو" كانت مبهجه مع الزعيم عادل إمام، وأيضا كانت بها تركيز شديد فى العمل والانصات لملاحظات المخرج الجميل رامى إمام.

كيف تلقيت ردود الأفعال الجمهور على المسلسل؟

"الحمد لله كانت ردود الأفعال على مسلسل "فلانتينو" مشجعه وجميله واشكر الله على حب الناس".

هل من الممكن نرى سليمان عيد يقدم عملًا من بطولته؟

أنا من عشاق البطولة الجماعية وان شاء الله يحدث قريبا.

ماهي المسلسلات التي تتابعها في رمضان؟

اتابع مسلسل "مسلسل الاختيار" واعتقد انه اقرب مسلسل لقلوب الجمهور ، كما اتابع ايضا مسلسل" ونحب تانى ليه" وهو أفضل مسلسل رومانسى كوميدى تم عرضه من فتره طويله واتابع ايضا مسلسل" الفتوة" وهو مسلسل متكامل دراميا وفيه مجهود كبير من الجميع.

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هل تحضر لعمل جديد؟

في الوقت الحالي لأ أحضر أعمال في الفترة المقبلة.

كيف تقضى وقتك في فترة الحجر المنزلي؟

اقضى وقتى فى الحظر مع اسرتى ومتابعه بعض المسلسلات ومحاوله الاستمتاع بكل لحظه نعيشها ونشكر الله على كل شئ.

ماهي نصائحك لجمهورك للحد من انتشار فيروس كورونا؟

نصائحى للجمهور للوقايه من انتشار الفيروس " هى امشى عدل يحتار كورونا فيك وحب الحظر تعيش مبسوط".

هل السوشيال ميديا تؤثر على حياتك بشكل كبير؟

السوشيال ميديا هى وسيلة تواصل بينى وبين الناس واحاول دايما أن ارسم الضحكه على وشوش الجميع واجمل شئ فى حياتى كلمه حلوه ومشجعه من الجمهور

من الفنان التي تتمنى ان تمثل معه؟

لا لم يكن هناك فنان معين،" الحمد لله انا اشتغلت مع معظم نجوم مصر المهم الموضوع يكون جيد".