كتب هاني نصر العربي في الأحد 10 مايو 2020 04:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر هدير الديب: سأنتهي من تصوير مشاهدي مع زينة في "جمع سالم" منتصف مايو.. وأحمد صيام ساعدني في التحضيرات قبل التصوير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الفنانة الشابة هدير الديب، إنها أوشكت على الانتهاء من تصوير مشاهدها في مسلسل "جمع سالم"، حيث لم يتبقي لها سوي ثلاث أيام كحد أقصي، ومن المقرر أن تجمع المشاهد المتبقية بينها وبين الفنانة زينة والفنان أحمد صيام ومحمد شاهين وغيرهم.

وأضافت "الديب"، أن مخرجة العمل إيمان الحداد هي من قامت باختيارها لهذا الدور، لاسيما وأنها قد تعاونت معها من قبل في مسلسل زواج بالإكراه، الذي كانت تظهر خلاله في دور شقيقة الفنان أحمد فهمي، مؤكدة أنها عندما قرأت السيناريو تفاجأت بمساحة الدور وطبيعته، حيث تقدم لأول مرة دور فتاة شعبية تدخل في صراعات مع زوجها البلطجي، الذي تريد الانفصال عنه والعودة لحبيبها السابق الفنان محمد شاهين، لافتة أن المخرجين دائمًا ما يضعوها في أدوار الفتاة البريئة ذات الملامح الهادئة.

وتابعت: "كواليس العمل كانت ممتعة للغاية، فالفنانة زينة شخصية جميلة ومتواضعة على المستوي الشخصي، أما بالنسبة للفنان أحمد صيام فهو إنسان رائع، حيث دائما ما يحدثنا عن المعهد والمسرح خلال الكواليس، وكان يساعدنا كثيرًا في التحضير للشخصية ويقوم بتوجيهنا ومراجعة المشاهد أكثر مرة، لكي لا نقوم بتكررها ونكون مستعدين أمام الكاميرا".

وأوضحت أن أحداث المسلسل سوف تشهد العديد من التطورات والمفاجأت خلال الحلقات القادمة، مشيرة إلي أن تحركات الشخصيات ستكون غير متوقعة.

يذكر أن هدير الديب، قد شاركت في العديد من الأعمال الدرامية خلال مشوارها الفني، على رأسهم: مسلسل" زواج بالإكراه"، ومسلسل" سجن النسا"، ومسلسل" ذات"، ومسلسل"الكابوس"، ومسلسل"آسيا"، ومسلسل" اهو ده اللي صار"، ومسلسل"بيت السلايف" وغيرهم.