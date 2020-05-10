دراما رمضان 2020.. ملخص الحلقة السادسة عشر من مسلسل "شاهد عيان" لـ حسن الرداد

وشهدت احداث الحلقة السادسة عشر من مسلسل "شاهد عيان" العديد من الأحداث التشويقية حيث تبدأ بهرولة بسمة، بسرعة وخوف بالغين إلى مدرسة خديجة، بصحبة وليد فواز، وتتصل بمديرة المدرسة وتطلب منها إخلاء المدرسة، بينما تحاول الشرطة منع الأمر، لتسود حالة من الرعب والصراخ بين الطلاب.

وتعثر الشرطة على القنبلة بإحدى دورات مياه المدرسة، فيما يتمكن الضابط من قتل الإرهابي قبل تفجير القنبلة بدقيقة، ثم يجرون تحقيقا واسعا بشأن ذلك، لتفصح بسمة بأنها عرفت كل تلك المعلومات من خلال رسائل هاتفية تصل إليها.

وصارح وليد فواز بسمة بحقيقة مشاعره تجاهها، وحبه لها منذ أعوام، والتي تلتزم الصمت تجاهه وذالك بعد انتهاء التحقيق.

وفي أثناء ذلك، يخضع عمر "حسن الرداد"، للعقاب الشديد في السجن بالأردن، إثر محاولته الفاشلة في الهروب، بينما يبكي خوفا على ابنته، وفور تفكيك القنبلة ينقل صديقه زيدان، إليه الأخبار بنجاة ابنته.

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يعتقد أبو حماد أن وهيب هو المتسبب في ذلك لشكوكه في رجله بمصر جلال الذي سرعان ما اختفى، بالإضافة لندى "هنا شيحة"، ويواجههما سويا في أحد المخازن، وتشتعل الأوضاع، ويهددها أبو حماد بالقتل.

تنفي ندى علاقتها بإبلاغ أحد في مصر بأمر القنبلة، فيزيد أبو حماد ضغطه عليها وتهديدها بالقتل، لوجود الكثير من علامات الاستفهام بشأن ارتباطها بالعملية منذ البداية، وقبل ضغطه على الزناد، تكشف ندى مفاجأة وهي أن خديجة ليست ابنتها.

ويشارك في بطولة مسلسل "شاهد عيان" نغبة كبيرة من نجوم الوسط الفني وأبرزهم حسن الرداد، هنا شيحة، وليد فواز، محمد لطفني، أحمد صيام، بسمة.

