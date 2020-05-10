كتب هاني نصر العربي في الأحد 10 مايو 2020 04:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر بعد سقوط حر ولأعلى سعر.. نيللي كريم تتربع على عرش الكوميديا "بـ100 وش" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حالة من التعود يعيشها جمهور النجمة ننيللي كريم، كل عام في شهر رمضان المبارك على أعمالها الفنية المليئة بالأحداث الدرامية وهم "تحت السيطرة، سجن النسا، سقوط حر، لأعلى سعر، اختفاء".

وقررت نيللي كريم، هذا العام الخروج من الدراما التراجيدية التي تعود الجمهور عليها لتفاجئهم بجرعة من الكوميدية الكبيرة.

استطاعت نيللي كريم، ومعها آسر ياسين، خطف الجمهور من الحلقة الأولى وجذبهم إليهم ليحققوا نجاحًا منقطع النظير، ويحصدون خلال الـ15 حلقات من المسلسل المركز الأول على الأعمال الكوميدية هذا الشهر بتفوق كبير بإشادة من الجمهور والنقاد، وسحب السجادة من نجوم الكوميديا.

كما أبدى الجمهور إعجابهم الكبير بالدويتو والكيميا العالية بين نيللي كريم، وآسر ياسين، وبساطتهم وتلقائيتهم التي ظهرت على الشاشة.

وعبرت عن نيللي كريم، بتمتعها بالجانب الكوميدي، وقالت: "والله أنا فرفوشة بطبعي يا جماعة، كنت بس محتاجة فرصة كفاية نكد، 2020 مسلسل درامي لوحده من غير ممثلين".

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ويعتبر مسلسل بـ100 وش" ليس العمل الكوميدي الأول في مشوار نيللي كريم، الفني، وذلك في عدد من الأفلام والمسلسلات.

وقدمت نيللي كريم، الجانب الكوميدي في: "غبي منه فيه" مع الفنان هاني رمزي، "أحلام الفتى الطائش" للفنان رامز جلال، "سحر العيون" مع المطرب الراحل عامر منيب، "بنشتري راجل" مع الفنان محمد ممدوح، "زهايمر" للزعيم عادل إمام.

وفي الدراما التليفزيونية: "أنظر حولك وابتسم" وهو من أربع سباعيات للفنان فتحي عبد الوهاب، والفنان الراحل وائل نور، كما شارت في مسلسل "نظرية الجوافة" للنجمة إلهام شاهين، وظهرت نيللي كريم، كضيفة شرف.

مسلسل بـ"100 وش" بطولة نيللي كريم، آسر ياسين، إسلام إبراهيم، مصطفى درويش، سلوى محمد علي، حنان يوسف، شريف الدسوقي، دنيا ماهر، زينب غريب، منه سماحة، تأليف أحمد وائل، عمرو الدالي، ومن إخراج كاملة أبو ذكري.