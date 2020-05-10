كتب هاني نصر العربي في الأحد 10 مايو 2020 04:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر أيمن عزب يتحدى سلوى خطاب و سامح الصريطي لهذا السبب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت الحلقة 17 العديد من الأحداث المثيرة والمشوقة للغاية بعدما حاول الفنان ايمن عزب أقناع الفنان سامح الصريطي "فوزي حرب" والفنانة سلوى خطاب "ناهد" بالبعد عن الفنانة زينة "مريم" فهي طبيبة مجتدة ومحترمة ولكنهما رفضوا ذلك وأصروا على عقابها وفضحها، مما ادى إلى غضب أيمن عزب وأخبرهم أنه لم يتعاقد معهم في المستشفى إلا بوجود مريم.

وأكد فوزي حب أنه سيندم على ذلك القرار بعدما يثبت أن مريم تتعاطى المخدرات.

مسلسل "جمع سالم" تدور أحداثة في إطار أجتماعي، ويشارك في بطولته الفنانة ريم البارودي وحنان سليمان وملك قورة ومحمد شاهين.