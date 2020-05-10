كتب هاني نصر العربي في الأحد 10 مايو 2020 04:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر صبرى فواز: "السبكي بيصرف على السينما من جيبه" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح الفنان صبري فواز أنه يهتم بالبحث عن الأعمال الجيدة الذي

يتمكن من خلاله أن يظل الجمهور متذكره لسنوات طويلة، وأنه يكتفي جيدًا بحفظ الجمهور للدور والايفيهات والجمل التي يقولها خلال اعماله، ويقوموا بإستخدامها في الشارع أو على السوشيال ميديا.

تحدث صبري فواز خلال لقائه في برنامج"شيخ الحارة والجريئة" مع المخرجة إيناس الدغيدي، عن قبوله للظهور خلف الأفيشات،حيث قال :"قبلت إنى أتحط ورا في الأفيشات، بس النتيجة، أن إيفيهاتى وجملي أنا اللى بتكون قدام وبتنتشر على السوشيال ميديا وفىي الشارع، ولكن الظروف بتحكمها الواقع، والدليل أنه في مسلسل "العهد"أنا البطل، في مسلسل" بنات موسى" أنا البطل" .

وأضاف صبري فواز:"همى طول الوقت أعمل دور فيه شغل تمثيل، أو إنى أموت والأدوار تكمل، ربما يكون التخديم الإعلامى فيه مشكلة، أو تقصير، وأتذكر واقعة، في مسلسل بين السرايات، حيث اشترت القناة المسلسل، وبدأت تذيع البروموهات، وفي أحد البروموهات كان يكون 8 من الأبطال مافيهومش صبري فواز، رغم إنى بطل مع باسم سمرة، بعد كورونا الموضوع هيكون مختلف في التوقيع".

كما تحدث عن عدم مجاملته للسبكي، رغم أنه يستحق المجاملة بسبب شغله المتميز،حيث قال:" لا أجامل السبكى، هو يستحق يتجامل بسبب شغله الكتير الحلو، أي إنتاج بشري فيه الحلو والوحش، والدليل إنه لحد النهاردة الناس بتتفرج على مسلسل رمضان كريم، وهو إنتاج السبكي، فهو ليس كما يقال إنه بيضيع واجهة السينما المصرية، بالعكس له أفلام جيدة، وأفلام نص نص وأفلام سيئة، وأحيانا بيطلع من جيبه فلوس علشان يصرف على شغله، وأتذكر واقعه معه، كنا بنصور مسلسل رمضان كريم وسمعته من خارج غرفتى بيتخانق مع المحاسب إنه يطلعلي دفعة لأنه عارف أني مش بطلب فلوس".