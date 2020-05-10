كتب هاني نصر العربي في الأحد 10 مايو 2020 04:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر صبري فواز يكشف تفاصيل خناقته مع منتج في البلاتوه: "عورته" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حكى الفنان صبري فواز عن تفاصيل مشاجرته مع أحد المنتجين بسبب أنه تعمد السخرية منه، لكنه لم يقف صامتًا أمامه، وأخذ حقه في نفس اللحظة.

تحدث صبري فواز خلال حلوله ضيفًا في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" مع المخرجة إيناس الدغيدي عن تفاصيل خلافه مع أحد المنتجين أثناء التصوير في مدينة الإنتاج الإعلامي،حيث قال : "كان شغال شغلانة متواضعة، وربنا كرمه وبقى منتج منفذ، حصل خلاف في البلاتوه، وهو شايفني ممثل صغير في السن، فحب يزعق وقال أنت مين وأنت محدش يعرفك".

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أضاف صبري فواز قائلاً: "قلت له اللي ميعرفش الذهب الفالصو من الذهب الحر ميشتغلش جواهركي يروح يقعد بموبايلات في شارع عبدالعزيز"،مُشيرًا إلى أنه ذكره بأصله،مُوضحًا : "فكرته بأصله".

ورفض صبري فواز الإفصاح عن اسمه،مُشيرًا :"عورته ساعتها، مش هعوره تاني دلوقتي، وهو معدش بينتج، أستاذنا إسماعيل عبدالحافظ الله يرحمه، وعبدالرحمن أبو زهرة شدوني وخدوه من بوقي".

وأوضح "شيخ الحارة"، أن المنتج كان ضمن مسلسل المصراوية،و لم ينكر صبري فواز ذلك.