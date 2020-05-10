تراند اليوم : شاهد.. عابد فهد يفوز بالحلقة 16 من «اغلب السقا» ويتبرع لـ«الأورمان»

توك شو

فاز الممثل السوري المشهور عابد فهد، على النجم أحمد السقا في الحلقة السادسة عشر، مساء اليوم السبت، من برنامج “اغلب السقا”، الذي تقدمه رزان مغربي على قناة “إم بي سي مصر”.

وترك السقا لعابد اختيار الجهة التي سيتم التبرع لها بمبلغ الجائزة، والتي تبلغ 100 ألف جنيه، فاختار الممثل السوري التبرع لجمعية الأورمان الخيرية لعلاج مرضى السرطان.

حل عابد ضيفا على الحلقة السادسة عشر من برنامج اغلب السقا، وفي بداية الحلقة عبر عن تقديره للسقا، وعن سعادته لتواجده في برنامجه وبوجوده مع رزان المغربي.

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“اغلب السقا” برنامج ترفيهي تقوم فكرته على تحديات بين النجم أحمد السقا وضيف الحلقة يتبارى فيها الطرفان، ويتنافس كل منهما للفوز بالمنافسة، ويتبرع الفائز في النهاية بالجئزة التي هي عبارة عن 100 ألف لجمعية خيرية.