تراند اليوم : العصابة الفرفوشة رزق.. خفة دم وكوميدية طاقم 100 وش في الكواليس – فيديو

نشر الفنان اسر ياسين عبر حسابة الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور ” انستجرام ” فيديو جديد له بصحبة طاقم عمل مسلسل ” 100 وش ” يقلدون فية رقصة شهيرة الفترة الحالية .

علق اسر ياسين على الفيديو قائلا : العصابة الفرفوشة رزق ????

Advertisements

ونال الفيديو اعجاب الكثير من متابيعة وتفاعل معه عدد كبير من جمهوره وجاءت ابرز التعليقات كالاتى :

حبيت حلووو

دة احلى حاجة اتعملت على الفيديو دة جااامد

ضحك اوووى … اروش عصابة

مسلسل “بـ 100 وش” تأجل عرضه من العام الماضى، وكان من المفترض أن يعرض فى رمضان الماضى، إلا أن ضيق الوقت حال دون تصويره فى الوقت المحدد، وأرجأت الشركة المنتجة تصويره وعرضه إلى رمضان 2020.