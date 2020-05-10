تراند اليوم : “المنسى” يصيب “أبو صهيب” فى الحلقة 16 من “الاختيار”

شيرين طلعت

بدأت أحداث الحلقة الـ16 من مسلسل “الاختيار”، مساء اليوم السبت، لحظات تفجير مبنى مديرية أمن الدقهلية ومبنى مديرية التربية والتعليم وهى من العمليات التى خطط لها الإرهابى هشام عشماوى.

وينتظر “المنسى” ورجاله ظهور التكفيرى “أبو صهيب”، وينجح فى إصابته قبل أن يصيب مجند الجيش، ولكن يختفى “أبو صهيب” مرة أخرى بعد إصابته، وترد تحريات تفيد بتردد طبيب على أحد المنازل ويبدأ “المنسى” فى المراقبة من جديد.

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ويوضح مفتى الجماعة الإرهابية لـ هشام عشماوى، أن هدف الجهاد هو إقامة الدولة الإسلامية وهو لا يتعارض مع نصرة دين الله، ويطالبه بتعلم فن السياسة.

وتدور حلقات مسلسل “الاختيار” حول حياة أحمد صابر المنسى – قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة، والذى استشهد فى كمين “مربع البرث”.

مسلسل “الاختيار” بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد امام، وآسر ياسين، ومحمد رجب، واياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، ورامز أمير، وحازم سمير، ومحمد عز، ومها نصار وآخرين، وهو تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.