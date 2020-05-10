تراند اليوم : هكذا علق مصطفي قمر علي شخصية نجله في خيانة عهد

كشف تيام مصطفى قمر عن رد فعل والده الفنان مصطفى قمر على دوره فى مسلسل “خيانة عهد” الذى يقوم ببطولته يسرا حيث يقدم شخصيىة على شاب يمارس الجنس الالكترونى.

وقال تيام فى تصريح : والدى كان سعيد بدورى فى المسلسل خاصة ان هناك ردود فعل ايحابية على الشخصية التى اقدمها.

وأضاف تيام : “شجعنى على تجسيد هذه الشخصية، وكنت الجأ إليه فى بعض الأمور، ولم يبخل على بأى معلومة”.

مسلسل “خيانة عهد” يقوم ببطولته يسرا وعبير صبرى وحلا شيحة وخالد سليم وتيام مصطفى قمر وهنادى مهنا وبيومى فؤاد وجومانا مراد وتاليف احمد عادل واخراج سامح عبد العزيز.

وتدور احداث المسلسل فى اطار اجتماعى حول سيدة عمال وصاحبة مصنع ملابس تتعرض لعديد من المواقف الصعبة فى حياتها الى ان تفقد ابنها وزوجها.