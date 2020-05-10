تراند اليوم : تقصد إيه؟ .. تعليق مثير من ياسمين عبد العزيز علي الحب

نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور “انستجرام” مقطع فيديو مجمعاً لعدة مشاهد من مسلسل ” ونحب تانى لية ” .

وعلقت ياسمين عبد العزيز على الفيديو قائلة : من غير ما نحب هنعيش في الحياة دي ازاي ❤️❤️❤️

ونال الفيديو اعجاب الكثير من متابعيها وجاءت ابرز التعليقات كالاتى :

نجمة مبدعة يا ياسمين

بآسم الله ما شاء الله عليك ربنا يحميكي ياسمين

احلى مسلسل لان انتي فية

وتخوض الفنانة ياسمين عبد العزيز سباق رمضان 2020 بـ مسلسل “ونحب تاني ليه”، من تأليف عمرو محمود ياسين، ومن إنتاج شركة “سينرجي”، وإخراج مصطفى فكري، ويشاركها البطولة كريم فهمي.