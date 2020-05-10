تراند اليوم : بنكرهك .. الجمهور يهاجم حلا شيحة بعد تعليقها علي مشهد موت إبن يسرا

نشرت الفنانة حلا شيحة عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الفيديوهات والصور ” انستجرام ” مشهد دفن هشام من مسلسل ” خيانة عهد “.

وعلقت حلا شيحة على الفيديو قائلة: الفراق اصعب حاجة علي قلب اي إنسان قلبي خواء غناء الشيخ محمود التهامي ????????????

ونال الفيديو اعجاب الكثير من متابعيه وتفاعل معها عدد كبير من جمهورها، وعلق بعضهم قائلا:

ما انتي قتلتيه عشان تحرقي قلب امة

الدور عملتيه بطريقه حلوه جدا و مظبوطه لدرجة ان في ناس كرهتك

روعه حبيت المسلسل جدا جدا وكلم ابداع ما شاء الله

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يشار إلى أن ” خيانة عهد” يقوم ببطولته يسرا وحلا شيحة وجومانا مراد وعبير صبرى وخالد سرحان وتأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز.

المسلسل تدور أحداثه فى إطار اجتماعى حول أم تدعى عهد وتعمل صاحبة مصنع ملابس وتتعرض للعديد من الأزمات في حياتها وابنها أيضا.