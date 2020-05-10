إنجي علي تكشف حقيقة خطف أصالة لزوجها.. وتؤكد: قصة حب جديدة تمنعني من العودة إليه

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تحدثت الإعلامية المصرية إنجي علي عن زواج طليقها المخرج طارق العريان بالفنانة السورية أصالة.

الإعلامية المصرية نفت، خلال استضافتها في برنامج “شيخ الحارة والجريئة” تقديم المخرج إيناس الدغيدي على قناة “القاهرة والناس”، كل ما تردد بأن أصالة خطفت طارق العريان منها، حيث قالت: “محدش خد طارق مني إحنا سبنا بعض، وبعد فترة طويلة اتجوز”، مؤكدة أن العريان سألها واستأذنها قبل زواجه من أصالة.

وعن معرفتها بوجود مشاعر إعجاب بين أصالة وطارق العريان خلال زواجه منها، قالت: “لم أشعر بإعجاب أصالة بطارق خلال زواجنا، ورحلة إسبانيا كانت لتصوير كليب يا مجنون، ولم أر وجود إعجاب بينهما، هما من قالا ذلك في البرامج، ويمكن توجيه السؤال لهما”.

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وعلقت على طلاق أصالة وطارق العريان، بقولها: “الناس بتحشرني في موضوع طلاقهما، وأنا مش بعلق، واللي ماسك الصفحة بتاعتي على إنستغرام، قالي أصالة عملتك انفولو ومش عارفة السبب”، مؤكدة أنها تتمنى عودتهما لبعضهما خاصة أن بينهما أولاد.

وعن إمكانية عودتها لطارق العريان مجددا، قالت إنها لا يمكن أن تعود له حاليا، مشيرة إلى أنها تعيش قصة حب جديدة، لذا فهي لا يمكن أن ترى شخص آخر غير حبيبها.

يذكر أن الإعلامية المصرية إنجي علي كانت قد تزوجت مرتين الأولى من المخرج طارق العريان، والثانية من مدير التصوير أحمد مرسي.