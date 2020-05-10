سبب حذف فقرة الثعبان في «رامز مجنون رسمي» مع طارق حامد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تخلى الفنان المصري رامز جلال، عن إحدى فقرات برنامج “رامز مجنون رسمي” والتي وقع ضحيتها طارق حامد، لاعب النادي الزمالك، ويذاع البرنامج عبر فضائية MBC مصر.

وخلال الحلقة وضع رامز جلال طارق حامد، في صندوق الاستشفاء وهو عبارة عن صندوق كبير من المياة يقوم بوضع بعض الكابوريا فيها، وتسبب ذلك في غضب طارق حامد الذي هدده قائلا: “هتزعل مني جامد هكسر البتاع ده والله العظيم هكسرك يا رامز”.

وللمرة الأولى منذ عرض البرنامج هذا العام يتم الاستغناء عن فقرة الثعبان والتي يتبعها رامز جلال، مع كل ضيوفه، وذلك بسبب عصبية طارق حامد، ومحاولته “نطح” رامز جلال برأسه في بداية الحلقة وقت اقترابه منه، وتعد هذه هي الحلقة الأولى التي يغير فيها رامز جلال فقرات البرنامج.

وكان رامز جلال قد كشف خلال مداخلة سابقة مع الإعلامي شريف عامر، خلال حلقة برنامج “يحدث في مصر”، والمذاع عبر فضائية MBC مصر، أن حلقة الفنانة نبيلة عبيد، ستشهد تغيرًا كبيرًا في قواعد البرنامج وذلك لمناسبة سنها.