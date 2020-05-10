كينان أميرزالي ينتظر مولوده الأول من زوجته الفنانة التركية سينيم كوبال.. وهذا هو جنسه

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت مصادر مقربة من الثنائي التركي كينان أميرزالي وزوجته سينيم كوبال عن انتظارهما لمولودهما الأول خلال أسابيع قليلة.

سينيم حامل في مولودة أنثى، ويعيش الزوجان في سعادة غامرة، حيث سبق وصرح النجمان برغبتهما في انجاب أطفال أكثر من مرة، كما أسعد خبر حمل سينيم فانز النجمين التركيين، متمنين أن تضع زوجة النجم الشهير بـ«إيزيل» مولودتها بكامل الصحة والسلامة.

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يُذكر أن كينان أميرزالي تزوج من سينيم كوبال مايو 2016 بعد قصة حب جمعتهما، وقد كان مسلسل «محمد الفاتح» آخر مسلسل عُرض لكينان، إلا أن الشركة المنتجة له قررت وقف عرض العمل بعد عرض الحلقة الخامسة منه، وهو ما تسبب في صدمة فنية كبيرة لنجم «القبضاي»، بينما كان مسلسل «وجهاً لوجه» آخر أعمال سينيم الدرامية عام 2017.

من ناحية أخرى، يستعد كينان أميرزالي لتقديم الموسم الجديد من برنامج «منّ سيربح المليون» في نسخته التركية، وذلك بديلاً عن الفنان التركي مراد يلدريم، لانشغال الأخير بمسلسله الجديد «رامو»، وقد كشفت مصادر صحفية عن تلقي كينان عرض تقديم البرنامج مقابل 250 ألف ليرة تركية عن الحلقة الواحدة.

وعلى الجانب الدامي، يجهز كينان لمسلسل جديد بعنوان «Alef»، مكون من 8 حلقات، وتدور أحداثه حول جريمة قتل، على يُعرض عبر منصة BluTV ، ويشارك أميرزالي في بطولته أمام مليسا سوزين واحمد ممتاز تايلان، والمسلسل من اخراج امين البير.