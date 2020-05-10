حلا الترك توزع الهدايا على الأطفال في الشارع بمناسبة القرقيعان.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

شاركت الفنانة البحرينية الشابة حلا الترك مع حملة “بَست السعادة” لتوزيع الهدايا على الأطفال بشوارع البحرين، بمناسبة القرقيعان.

حلا شاركت متابعيها بمقاطع فيديو لها أثناء توزيعها الهدايا، وذلك على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وعلقت بقولها: “سُعدت بمشاركتي اليوم مع (بَست السعادة) لتوزيع الهدايا على أطفال البحرين بمناسبة القرقاعون.. بالتعاون مع وزارة شؤون الشباب والرياضة.. الله يحفظ البحرين حكومةً وشعباً.. بحرينية وافتخر”.

و”القرقيعان” هو أحد أبرز العادات الرمضانية في عدد من دول الخلي، حيث يقوم الأهالي بتوزيع الحلوى والمكسرات للأطفال الذين يجوبون الشوارع، مرتدين الأزياء الشعبية، احتفالا بمرور النصف الأول من شهر رمضان.

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وكانت الفنانة البحرينية حلا الترك قد شاركت مؤخرا في حملة «فينا الخير»، التي أطلقها الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة ملك البحرين للأعمال الإنسانية وشئون الشباب، ضمن خطط مكافحة كورونا.

حلا أعلنت تكفلها بملابس العيد لـ150 طفل وطفلة من المحتاجين واليتامي، ونشرت الفنانة الشابة صوراً من تجهيزاتها لحقائب الثياب، كما حرصت بنفسها على تسليم الحقائب التي حملت صورتها للجهات المسئولة عن توزيعها، وكان لافتاً اتخاذها للتدابير الوقائية ضد فيروس كورونا بارتداء القفازات والكمامة.

الترك كتبت معلقة على الصور: «تضامناً مع الحملة الوطنية فينا خير والتي اطلقها صاحب السمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة حفظه الله، للمساهمة في دعم الجهود الوطنية لمكافحة فيروس كورونا يسعدني ويشرفني التبرع بثياب عيد لِ(١٥٠) طفل وطفلة من الأطفال اليتامى والمحتاجين بمناسبة قرب قدوم عيد الفطر المبارك ، أعاده الله على الجميع وعلى وطني البحرين حكومةً وشعباً بالخير والبركة والصحة والعافية والأمن والأمان. كل الشكر والتقدير والاحترام لجمعية التربية الإسلامية لمساعدتي في توصيل الثياب لمستحقيها، واخص بالشكر الأخ الأستاذ حمد السبيعي».