صابرين تحتفل بعيد ميلاد ابنها: روح طلّع البطاقة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة المصرية صابرين بعيد ميلاد ابنها، والذي أتم عامه الـ 16.

صابرين نشرت صورة تجمعها بابنها، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وعلقت قائلة: “كل سنة وانت أحن وأطيب وأجمل قلب في الدنيا يااارب يحميك ويرزقك النجاح وأصدقاء بنقاء قلبك ويجعل حياتك مشرقه مثل ابتسامتك الجميله”.

Advertisements

الفنانة المصرية أضافت: “بس أهم حاجة أوصيك بما إنك تميت ال١٦ سنه خلاص اعتمد علي نفسك بقي وروح طلع البطاقه يا حلو البطاقة مسئولية Happy birthday habib”.

يذكر أن الفنانة المصرية صابرين تشارك في الماراثون الرمضاني بمسلسل “ليالينا 80”، بطولة غادة عادل، وإياد نصار، وخالد الصاوي، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح، والمسلسل اجتماعى تعتمد قصته على عائلتين من خلال 4 أبطال يقدمون الأدوار الرئيسية.

ومسلسل “ليالينا” هو المسلسل الثانى على التوالى الذى يجمع المخرج أحمد صالح والمؤلف أحمد عبد الفتاح، بعدما قدما سوياً مسلسل “بحر” للفنان ماجد المصرى على قناة الحياة العام الماضى وشارك فى بطولته دياب، وثراء جبيل، ميرنا نور الدين، وكوكى، ونورهان، وفوزية محمد، ومحمد على رزق وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكى، ومنه عرفة.