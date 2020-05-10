- 1/2
- 2/2
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
كشفت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، عن أهم الأشياء التي استفادت منها خلال فترة الحجر الصحي، والذي تحرص على الالتزام به منذ فترة طويلة.
هيفاء وهبي، قالت خلال بث مباشر بعنوان “مش مسلسل هند صبري”، والذي تستضيف فيه الفنانة هند صبري مجموعة من الفنانين الذين كان سيعرض لهم أعمال درامية في رمضان، ولكن تم تأجيل عرضه بسبب ظرف فيروس كورونا والتي حالت دون استكمال التصوير.
وكشفت هيفاء وهبي، عن أغرب شيء فعلته في وقت الحجر المنزلي قائلًا: ” طبخت كشك” لترد عليها هند صبري بأنها طبخت كشري ولكن لم يأكل أحدا منه.
وأضافت هيفاء وهبي أنها لم تتعلم شيء من الحجر المنزلي سوى الشعور بالزهق.
يذكر أن مسلسل “أسود فاتح”، للفنانة هيفاء وهبي قد خرج من السباق الرمضاني بعد سفر كل فريق العمل إلى بيروت خشية انتشار فيروس كورونا، وذلك بعد محاولة استكمال التصوير بالكمامة، ولكن آلت الأمور لإيقاف التصوير.
ويشارك إلى جانب هيفاء وهبي في المسلسل كل من معتصم النهار وأحمد فهمي وشريف سلامة وصبري فواز وفراس سعيد وناصر سيف، من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.
كانت هذه تفاصيل خبر هيفاء وهبي تكشف عن أغرب شيء فعلته في الحجر المنزلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.