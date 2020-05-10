هيفاء وهبي تكشف عن أغرب شيء فعلته في الحجر المنزلي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، عن أهم الأشياء التي استفادت منها خلال فترة الحجر الصحي، والذي تحرص على الالتزام به منذ فترة طويلة.

هيفاء وهبي، قالت خلال بث مباشر بعنوان “مش مسلسل هند صبري”، والذي تستضيف فيه الفنانة هند صبري مجموعة من الفنانين الذين كان سيعرض لهم أعمال درامية في رمضان، ولكن تم تأجيل عرضه بسبب ظرف فيروس كورونا والتي حالت دون استكمال التصوير.

وكشفت هيفاء وهبي، عن أغرب شيء فعلته في وقت الحجر المنزلي قائلًا: ” طبخت كشك” لترد عليها هند صبري بأنها طبخت كشري ولكن لم يأكل أحدا منه.

Advertisements

وأضافت هيفاء وهبي أنها لم تتعلم شيء من الحجر المنزلي سوى الشعور بالزهق.

يذكر أن مسلسل “أسود فاتح”، للفنانة هيفاء وهبي قد خرج من السباق الرمضاني بعد سفر كل فريق العمل إلى بيروت خشية انتشار فيروس كورونا، وذلك بعد محاولة استكمال التصوير بالكمامة، ولكن آلت الأمور لإيقاف التصوير.

ويشارك إلى جانب هيفاء وهبي في المسلسل كل من معتصم النهار وأحمد فهمي وشريف سلامة وصبري فواز وفراس سعيد وناصر سيف، من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.