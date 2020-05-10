نجوم الفن يدعمون هشام سليم وابنته التي تحولت إلى ذكر

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حرصت الفنانة المصرية يسرا، على مؤازرة الفنان المصري هشام سليم، وذلك بعد تحول ابنته نور جنسيًا لذكر.

يسرا، قالت خلال لقائها ببرنامج mbctrending، والمذاع عبر فضائية :mbc4 “فخورة للغاية بموقف هشام سليم، وفخورة تجاه نور وجرأته وشجاعته في الاعتراف بالصراع الذي ظل يعيش به طوال 26 عاما، حمل كان يقع على عاتقه طيلة سنوات واستطاع التعبير عنه بكل صدق وعبور الأزمة ليصبح إنسانا سويا”.

ووصفت يسرا هشام سليم بأنه أب رائع وقف إلى جانب ابنه في عملية التحول التي مر بها وبقدر ما كانت صعبة تلك الخطوة وعلى قدر شهامته أصبحت حكاية مختلفة عن السائد وأن تعاطف الجمهور جاء من منطق أن هذا الأمر بيد الله وحده.

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كما حرصت الفنانة اللبنانية إليسا، رسالة مؤثرة للفنان هشام سليم، قالت في تغريدة عبر بموقع صفحتها الشخصية بموقع تويتر : “شو حلو بهالزمن يكون في أشخاص بوعي وحكمة هشام سليم ليكونوا مثال بنقل مجتمعنا لمرحلة التقبل والاحترام والمصالحة مع النفس كل التقدير لهالنجم اللي أعطى مثال احترام للإنسان وحرية اختياراته رغم ظلم المجتمع وتحية أكبر لنور”.

كما قالت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، كتبت، عبر صفحتها الشخصية بموقع “تويتر”: “كل الحب والإحترام للممثل القدير #هشام_سليم على جرأته بالإعتراف بموضوع في غاية الخصوصية والحساسية خاصة في مجتمع عربي لا يرحم!!!”.

و أضافت: “أب حقيقي يعرف كيف يتفهم، ويرعى ويحمي عائلته.. في بلاد الغرب حتى الآن هذا الموضوع لا يتقبله معظم الآباء!!!”.

هشام سليم كان قد كشف عن تفاصيل تحول ابنته نورا لتصبح ابنه نور، لأول مرة خلال حلوله ضيفًا على برنامج “شيخ الحارة والجريئة” مع إيناس الدغيدي قبل أيام، ولاقي الخبر دعما كبيرا من عدد من الفنانين الذين أثنوا على تفهم هشام سليم للأزمة.