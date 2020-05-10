باريس هيلتون تستعيد طفولتها.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

يبدو أن النجمة والمطربة الأمريكية باريس هيلتون، قد حنت لذكريات طفولتها، ومراهقتها بمجموعة من الصور القديمة التى نشرتها عبر حسابها الشخصى على موقع “إنستجرام”، والتى ميزتها بهاشتاج “الطفلة باريس”، وتنوعت صور نجمة هوليود، بين فترات عمرية مختلفة من حياتها.

النجمة العالمية باريس هيلتون، البالغة من العمر 39 عاما، نشرت صورة لنفسها وهى تقف بمفردها مرتدية فستان باللون الأزرق السماوى يتوسطه شريط باللون الروز، وتزين شعرها الأصفر البراق بفيونكة من نفس لون الفستان الجميل، وفى صورة أخرى، ظهرت بنفس الفستان وجميع تفاصيل الإطلالة ذاته، لكن هذه المرة شاركتها الصورة شقيقتها نيكى هيلتون.

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وتعبيرًا عن اشتياقها لأختها، كتبت نجمة هوليوود، فى تعليقها على الصورة قائلة: أفتقد أختى كثيرا.. الطفلة باريس ونيكى هيلتون”، كما نشرت صورة أخرى، وهى فى نهاية مرحلة التعليم الأساسى، وكتبت فى تعليقها على الصورة “صفى الدراسى السادسى.. صورة الكتاب السنوية فى The Buckley School.. تحت غطاء الطالب الذى يذاكر كثيرا.

وعلى جانب أخر، كشفت تقارير فنية عن أن ثروة باريس هيلتون وصلت إلى 300 مليون دولار، وهو التقرير الذى تم تداوله فى العديد من المواقع الفنية الشهيرة، ومن أبرزها “ويلسى جوريلا”، وبالتأكيد العام المقبل سيلاحظ العالم زيادة بثروتها حيث لم تتوقف باريس عن العمل.

ومن أهم المقولات التى فاجأت بها باريس هيلتون العالم : لا أريد أن أكون معروفة بحفيدة هيلتون.. لكنى أريد أن أصبح معروفة باسم باريس”، وأكدت النجمة الشهيرة فى عدد من المقابلات حول ثروتها: “لقد ربحت كل أموالى بمفردى بدون عائلتى وأعمل بجد واجتهاد باستمرار.