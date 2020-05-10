ماجد المصرى يفقد أعصابه بعد إصابة فيفى عبده بالاغماء ويتصدم بعدم "الزغرودة"

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الأحد 10 مايو 2020 فقدت الفنانة فيفى عبده الوعى ، من ضمن فقرات المقلب من برنامج خلى بالك من فيفى ،ويحاول الفنان ماجد المصرى مساعدتها ولكنها تكتشف في النهاية أنه ضحية مقلب فيفي عبده، وبعد ذلك تقوم فيفي بالزغاريد.

يذكر أن برنامج خلي بالك من فيفي تقديم الفنانة فيفي عبده، وهو برنامج مقالب، حيث يتم استضافة بعض نجوم الفن والرياضة والإعلام، وهو عبارة عن كاميرا خفية غير تقليدي، يعتمد على استضافة فيفي عبده لأحد النجوم في منزلها، ويتم تنفيذ بعض المقالب فيه بصورة كوميدية.

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