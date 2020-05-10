غادة عبد الرازق.. تزوجت 12 مرة على مدار 38 عاما وهؤلاء أزواجها! (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

فاجأت النجمة المصرية غادة عبد الرازق محبيها قبل أيام قليلة بعدما أعلنت عن زواجها من مدير التصوير هيثم زينتا، في مسلسلها الجديد والذي يُعرض ضمن الموسم الدرامي الرمضاني الحالي "سلطانة المعز".

كما أُعلن حينها أنَّ الحلقة التي شهدت حفل زفاف غادة عبدالرازق في المسلسل كانت عبارة عن احتفال صغير بزفافها في الحقيقة أيضًا، إذ كانت عروسًا بالمسلسل وعروسًا بالواقع وتزوجت من هيثم زنيتا.

وبدأت الأخبار تتسرب عن قصة حبٍ جمعت الثنائي واستمرت لسبع سنوات، حيث تعود قصة تعارفهما على بعضهما إلى كواليس مسلسل "حكاية حياة"، وخلال تصوير العمل الدرامي الذي يعود لعام 2013 والذي قال عنه الجمهور آنذاك إنه من أفضل مسلسلات غادة عبد الرازق، انسحب المخرج محمد سامي من تصوير العمل الدرامي بسبب تدخلات زنيتا في سير العمل وفق المعلومات التي تداولتها مصادر فنية عديدة، إلا أن زينتا استمر في التصوير لرغبة غادة على ما يبدو.

وأفادت أنباء أخرى بأنَّ غادة وهيثم كانا متزوجان سرًا وقتذاك، لكنهما ولخلافاتٍ عديدة نشبت بينهما انفصلا، ولم يجتمع الثنائي في أي عملٍ منذ ذلك الوقت إلى أن جاء مسلسل "سلطانة المعز" والذي أعاد على ما يبدو الحب القديم، ليعلن الثنائي ارتباطهما مجددا دون أن يكشفا عن أية مؤشرات حول وجود علاقة قوية بينهما في الأيام الماضية.

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وفي ظل كل تلك الأنباء خرجت الفنانة المصرية لتعبر عن سعادتها في ظل ردود الأفعال التي تلقتها بشأن مسلسلها "سلطانة المعز"، إضافة إلى سعادتها بعلاقتها الجيدة بهيثم خاصة أن العلاقة بينهما تأرجحت في الفترة السابقة إلى أن تكللت بالزواج، مبينةً أنها ستحتفل بزواجها بعد انتهاء شهر رمضان مباشرة، لافتة إلى أن أفضل ما في علاقتها بزوجها الجديد هو صداقتهما على المستوى الشخصي قبل أن يتم زواجهما.

وفور خروج كل تلك التصريحات، بدأت الأخبار بعناوين لا تكاد تخلو من التذكير بأنَّ زينتا هو الزوج الثاني عشر في حياة الفنانة المصرية، مستذكرين تأكيداتها في أحد البرامج بأنها تزوجت 11 شخصاً في حياتها.

وكانت غادة قد تزوجت لأول مرة في عمر الـ 17 عامًا، لتتعدد زيجاتها حتى عمر الـ 55 عامًا، أي أنها ارتبطت على مدار 38 عامًا 12 مرة.