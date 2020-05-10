شكرا لقرائتكم خبر عن "أنا أصلا مبحبش الرجالة الرفيعين".. لقاء الخميسى فى فيديو تيك توك جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت الفنانة لقاء الخميسى، في مقطع فيديو جديد لها عبر تطبيق الفيديوهات الشهير تيك توك، وهي تؤدي إحدى مشاهد الفنان الكوميدي "أسلام إبراهيم"، قائلة "انا أصلا مبحبش الرجالة الرفيعين اللى زيك كدا".

ونشرت الخميسى، مقطع فيديو شاركته مع جمهورها، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور انستجرام، وكتبت " هاموووت من نفسي"، وسرعان ما حظي الفيديو على عدد مشاهدات بالآلاف.

واعتادت لقاء الخميسى فى الأيام الأخيرة أن تقدم فيديوهات عبر تيك توك، حيث نشرت مقطع آخر من قبل تقمصت فيه شخصية "بكيزة هانم الدرملى"، للفنانة القديرة سهير البابلى، من المسلسل الكوميدى "بكيزة وزغلول"، قائلة: "أنا هانم.. أنا اتولدت هانم وهموت هانم بس بعد عمر طويل، العالم كله لازم يعرف الحقيقة دى، جربعة مش هتجربع، ذل مش هتذل، فقر مش هفتقر".

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من ناحية أخرى اعتذرت الفنانة لقاء الخميسى عن فيلم "للبنات فقط" التى كانت من المفترض أن تشارك فى بطولته بسبب ارتباطها بعدد من الأعمال، وهو من تاليف أيمن سليم وإخراج سيد الحسينى ويشارك فى بطولته كل من الفنانة جينا سليم ومنة جلال ولى لى قاسم.

وكرمت مؤخرا لقاء الخميسى فى ختام فعاليات الدورة الـ68 من مهرجان المركز الكاثوليكى للسينما برئاسة الأب بطرس دانيال، التى أقيمت بقاعة النيل بالآباء الفرنسيسكان، والمهداة إلى روح المخرج سمير سيف الذى قدم العديد من الأعمال الناجحة فى مشواره الفنى.