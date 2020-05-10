شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الاختيار يحافظ على الصدارة يوميا بـ تريندات تويتر عقب انتهاء الحلقة 16 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل مسلسل الاختيار، بطولة النجم أمير كرارة، والذي يجسد فيه قصة حياة الشهيد أحمد صابر منسي، حصد شعبية أكبر مع كل حلقة يتم عرضها، ويتحول المسلسل يومياً لحديث السوشيال ميديا تزامناً مع عرض الحلقة عبر شبكة قنوات ON.

وشارك مسلسل الاختيار كالعادة، فى قوائم الأكثر تغريداً وتداولاً عبر منصة تويتر، بعد عرض الحلقة، ليحصد على إشادة جميع مشاهديه وتداول صور للنجم عمرو سعد الذي ظهر ضيف في الحلقة مع النجم أمير كرارة.



تريند الاختيار

وبدأت أحداث الحلقة بتفجير التكفيريين لمبنى مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، وقيام "عشماوى" بأحد التفجيرات التى كان يخطط لها على مدار الحلقات الماضية، ولا زال "المنسى" ينتظر التكفيرى القناص "أبو صهيب"، حيث وضع خطة محكمة للقبض عليه.

Advertisements

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد ومها نصار وضياء عبدالخالق وإنعام سالوسة ومحمود حافظ، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، ومن إنتاج شركة سينرجى تامر مرسي، ويعرض يوميًا على قناة "ON E" الساعة التاسعة مساءً.

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.