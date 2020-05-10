شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أول ظهور لـ عمرو سعد فى مسلسل الاختيار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة الـ 16 من مسلسل الاختيار العديد من الأحداث المثيرة كعادة حلقات المسلسل منذ بدء عرضه على مدار أيام شهر رمضان، وقد ظهر النجم عمرو سعد كضيف شرف الحلقة الـ 16 من العمل، وتحديداً في نهاية الحلقة بشخصية نقيب يتكلف مع الضابط احمد المنسي بمهمة يتوجها لها معاً.

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مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار، وآخرين، وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.



عمرو سعد

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.

وكانت قد بدأت الحلقة السادسة عشر من مسلسل الاختيار بتفجير التكفيريين لمبنى مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، وقيام "عشماوى" بأحد التفجيرات التى كان يخطط لها على مدار الحلقات الماضية، ولا زال "المنسى" ينتظر التكفيرى القناص "أبو صهيب"، حيث وضع خطة محكمة للقبض عليه.